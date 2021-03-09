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جامعة الإسكندرية تشارك في أعمال الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (صور)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شاركت جامعة الإسكندرية في أعمال المعرض والملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021 والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ مارس ٢٠٢١ بالقاهرة.

وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مشاركته في افتتاح المعرض اليوم، أن جامعة الإسكندرية تشارك بجناح داخل المعرض لعرض البرامج المتميزة والخدمات التعليمية والبحثية والأكاديمية التى تقدمها الجامعة للطلاب داخل مصر وخارجها، والبرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية ولاسيما الجديدة والمستحدثة التى تتواكب مع سوق العمل المحلي والدولي، والشراكات الدولية على تلك البرامج التي يتم بموجبها منح درجات علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج، كما يتم خلال المعرض الرد على استفسارات الطلاب وذويهم فيما يتعلق بآلية التقديم والتنسيق وشروط القبول، وذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات الهندسة والطب وطب الأسنان.

ولفت ان هذا المعرض يعد فرصة مهمة في وجود العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم، بالإضافة إلى العديد من مسئولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، وآلاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية مميزة.
جامعة الإسكندرية تشارك في أعمال الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك في أعمال الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك في أعمال الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك في أعمال الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك في أعمال الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك في أعمال الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (صور)

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