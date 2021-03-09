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باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:17 م
الفجر الرياضي
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استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الخمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.
ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور.
خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.
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