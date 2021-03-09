باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا





ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الزمالك على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.



استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الخمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.