بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. 14 معلومة عن الجامعات الأوروبية في مصر EUE

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 86 لسنة 2021، بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر EUE" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل مصر، وتتمتع كل مؤسسة وكذلك كل فرع بشخصية اعتبارية خاصة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مؤسسة جامعية بإسم "الجامعات الأوروبية في مصر EUE:



1- أسست الجامعات الأوروبية في مصر EUE" تم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018.



2- من المقرر أن تكون في العاصمة الإدارية الجديدة.



3-يترأس الدكتور محمود هشام عبدالقادر رئيس مجلس الأمناء، الجامعة.



4-ستضم جامعات ذات تصنيف متقدم عالميا، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بالتعاقد مع الـ50 جامعة الأولى في العالم.



5-ستسضيف الجامعات الأوروبية فرع (جامعة لندن)، التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة.



6- كما ستضم كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم في العلوم الإجتماعية، وحصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل.



7-ستقدم الجامعة عدد 12 تخصصًا متميزًا في (الإقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها).



8-كما ستقدم الجامعة سبعة برامج في (هندسة وعلوم الحاسبات، وتعلم الآلة والذكاء الإصطناعي، وتطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، والواقع الافتراضي وتطوير الألعاب وتجربة المستخدم).



9-سيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.



10- يوجد بها ائتلاف مكون من عدد سبعة كليات ومؤسسات جامعة لندن، ممثلة في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL والمصنفة العاشرة على العالم، وقد حصل منها 34 عالمًا على جائزة نوبل والكلية الملكية في لندن وغيرها.



10-ستمنح درجة الليسانس في القانون، وسيتم منح درجة البكالوريوس في علم النفس من الكلية الملكية في لندن King’s College والمصنفة رقم 31 على العالم، وحصل عدد 12 عالمًا على جائزة نوبل من هذه الكلية.



11-كما سيتم تقديم الدراسات العليا في القانون (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) تحت الإشراف الأكاديمي من كلية الملكة ماري بجامعة لندن وكلية لندن الجامعية.



12-ستستضيف EUE جامعة وسط لانكشاير.



13- وتمنح درجات البكالوريوس في الهندسة والعلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات ومنها (الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطياريين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات).



14-كما سيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.



15-وتتميز الجامعة الأوروبية بعراقتها حيث تم إنشاؤها منذ عام 1828.



16-تعد الجامعة الأولى في إنجلترا في مجال العلاقات الدولية مع جامعات العالم.



17- ترتبط بالصناعة من خلال حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والإبتكار والذي سيتم إنشائه في مجمع الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

