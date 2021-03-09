2.6 مليون وفاة و117 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 117.1 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي وزعت عبر العالم إلى نحو 312 مليون جرعة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقد أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 117.148 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين 66.3 مليوناً، أما الوفيات فبلغت 2.600 مليون.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، توزيع نحو 312 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.