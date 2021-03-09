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أزمة تعصف بالنصر السعودي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:33 م
النصر
النصر
وكالات
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يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد أزمة كبيرة داخل نادي النصر السعودي، ستضع رئيسه صفوان السويكت في مهب الريح.

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة النصر تسعى لإنقاذ المجلس الحالي، وذلك عقب تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس، وهم سلمان الخلافي، فهد الطيار، وسهيل القاسم، باستقالتهم، في الوقت الذي لم تقبل فيه الإدارة ذلك.

وتابعت الصحيفة: "إدارة النصر تحاول إضافة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، أبرزهم معتز المزروع، ونواف النهاري، وذلك لتعويض النقص العددي في مجلس الإدارة.

وأضافت: "المادة 18 من لائحة الأندية الرياضية السعودية، تنص على ألا يقل العدد في مجلس الإدارة عن خمسة كحد أدنى، وتسعة كحد أقصى".

وأشارت: "مع وصول عدد أعضاء أي مجلس إلى أقل من الحد الأدنى، فإن ذلك يعني أن المجلس سيتم حله بقوة القانون".

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 30 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

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صفوان السويكت التصر

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