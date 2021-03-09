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وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بذكري الإسراء والمعراج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الأحتفال بذكري الإسراء والمعراج.

جاء بها: مشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد.. إننا إذ نُحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، نبتهل إليه جل وعلى أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وإزدهار.

و تابعت، حفظ الله مصر واحة للخـير والأمان، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخـير.

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