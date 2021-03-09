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إصابة عامل في معركة بالأسلحة النارية بالمنيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أصيب عامل زراعة، بطلق ناري في معركة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية طهنا الجبل، بمركز المنيا، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.


تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة تطورت إلى معركة بالأسلحة النارية، بين عائلتي «على احمد»، و«العنابرة» بقرية طهنا الجبل، بمركز المنيا، بسبب خلافات على قديمة «قطعة ارض زراعية».

انتقل اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، على رأس قوة، ضمت النقيب احمد مطاوع، رئيس نقطة نزلة حسين، إلى القرية، وتبين إصابة محمد ص م، 18 سنه، عامل زراعة، مقيم بالقرية، من عائلة العنابرة.

تم السيطرة على الأحداث، ونقل المصاب إلى، مستشفي المنيا العم لتلقي العلاج. والقبض على أفراد من الجانبين، والأسلحة المستخدمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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