الزراعة: تجديد شهادة الاعتماد الدولية "الأيزو" لمركز بحوث الصحراء

اعلن الدكتور عبدالله قاسم زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء عن تجديد حصول المركز علي اعتماد لجنة الأيزو وجاء ذلك بعد اجتماع جهة المراجعة الخارجية ISC مع قيادات المركز وذلك للمراجعة علي الشعب البحثية وكافة الإدارات للتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة ومتطلبات المواصفات القياسية Iso9001:2015.



وقامت الدكتورة نادية مهدى، مدير مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد بعرض الانجازات وآثار تطبيق معاير الجودة على أهم متغيرات العمليات البحثية والإدارية بمركز بحوث الصحراء.



كما قامت اللجنة بزيارة الشعب البحثية بمقر المركز وكذلك عدة إدارات منها (مكتب ضمان الجودة، إدارة العلاقات العامة، التدريب، الإدراة الطبية،معمل التحاليل، مجمع المعامل،المعمل المركزي، التنظيم والادارة، إدارة الصيانة ).



واستمرارًا لمتابعة لجنة المراجعة الخارجية علي المركز استقبل د حسام شوقى- نائب رئيس المركز للمحطات البحثية، والدكتور صفى الدين محمد متولى - نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، أعضاء جهة المراجعة الخارجية ISC بمقر محطة جنوب سيناء وذلك للمراجعة على المحطات البحثية.



وقام الدكتور إيهاب زغلول، رئيس المحطة بعرض الخطة المستقبلية للمحطة وإداراتها، وما تم انجازه،كما تفقد الوفد جميع قطاعات المحطة والتعرف علي الخدمات التى يقدمها قطاع المعامل للباحثين والمواطنين، وقدرة محطة تحلية المياه فى الساعة وكفاءة تشغيلها والمساحة التى تخدمها.



كما تفقد قطاع الصوب والتعرف علي أنواع الشتلات المتاحة والمناسبة للمنطقة سواء الفاكهة او الزينة والدعم الفنى المتواصل بين المحطة ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين وسبل التعاون، كما تفقد الوفد قطاع الإنتاج الحيوانى والكشف عن سلالات الحيوانات