إسعاف وكاشف حراري وكمامات مجانية.. إجراءات احترازية صارمة خلال انتخابات "الصحفيين"

قال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن اللجنة انتهت من وضع كافة الترتيبات التي تخض عقد السباق الانتخابي، والاتفاق على كافة الإجراءات الاحترازية المُتبعة، وذلك بعد الانتهاء من سماع مقترحات المرشحين لعضوية المجلس والنقيب.



وأضاف في بيان له، أن النقابة أرسلت مخاطبات رسمية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، استجابة لطلب المرشحين لتخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجه للنقابة، لإجراء العملية الانتخابية خفاظًا على صحة الزملاء، وأيضًا مخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص 3 سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.



وأكد أن اللجنة اشترطت للدخول، ارتداء الكمامة الطبية، وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبي بمقار تسجيل الحضور، واللجان الفرعية والعامة، والمداخل، وأماكن التجمع، وتوفير كاشف للحرارة في كل اللجان.

وأوضح أن النقابة ستعمل على تطهير المبنى النقابة بالكامل، قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجمعية، مطالبًا الزملاء، بمغادرة مقر النقابة فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات، وسيتم إرسال رسالة لأعضاء الجمعية فور اكتمال النصاب القانوني.

وتابع: "يتولى كل مرشح لعضوية المجلس تسليم كشف بأسماء 5 مندوبين لحضور عملية الاقتراع والفرز خلال 72 ساعة، و32 مندوب لكل مرشح لمنصب النقيب، والدعاية داخل مقر النقابة تكون في الأماكن المخصصة، وبما يضمن إتاحة الفرصة لكل المرشحين، وإعلان التقرير والميزانية قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية".



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.