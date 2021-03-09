بدء تطعيم الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات المنيا الجامعية بـ "لقاح كورونا"

صرح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار توجه القيادة السياسية بالدولة المصرية وحرصها على وضع خطة شاملة للوقاية من فيروس كورونا، وحماية أطقمها الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، بدأت جامعة المنيا المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا بمستشفياتها الجامعية، مستهدفة جميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية، على أن يكون الأولوية للتطعيم للأطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل، ووحدات العزل بجميع المستشفيات اختياريًا، وبإشراف وحدة مكافحة العدوى التي تقوم بمتابعة التسجيل علي المنظومة الإلكترونية، وتلقي التطعيمات التابعة لوزارة الصحة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تلقي التطعيم.



حيث بدأت الأطقم الطبية والتمريضية والإداريين والعمال بالمستشفيات الجامعية في تلقي الجرعة الاولي من اللقاح، على أن يتوالى تباعًا تطعيم كل الأطقم الطبية.



وقال الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بجامعة المنيا، وأول من تلقي التطعيم، أن التطعيم واجب قومي لمحاصرة هذا الوباء والتخفيف من شدته، وأحد وسائل الحماية من العدوى، مؤكدًا بأن التطعيم آمن، وأعراضه الجانبية طفيفة ومحدودة تنتهي بعد فترة قصيرة من تلقي التطعيم، مشيرًا أن من يتلقى التطعيم يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي لا يجب أن يتخلى عنها أو يتهاون بها.