نائب محافظ المنيا يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية لبحث سبل التعاون

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نائب محافظ المنيا يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية لبحث سبل التعاون
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:56 م
أحمد الخميسي
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تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا Creativa Almineya، والذى يهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل، تنفيذًا لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة المحافظات بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال وهو ضمن 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي تم انشائها في 6 جامعات إقليمية.
جاء ذلك بحضور، دكتور أحمد علاء عثمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية ومدير تدريب معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فيروز عامر مدير عام التدريب بالمعهد القومى للاتصالات، وعدد من مسئولي الأقسام بالمركز.
أشاد نائب المحافظ، بالجهد المبذول من المركز في مجال بناء قدرات الطلاب وشباب المحافظة في تنمية مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يؤدى إلى زيادة جاهزية الشباب للاندماج في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذًا لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة المحافظات بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال.
واستمع نائب المحافظ إلى عرض توضيحي، حول المركز، شمل الخدمات التي يقدمها لكافة الشباب الجامعى، والخدمات المقدمة لشباب الخريجين من خريجي جامعة المنيا.
كما بحث نائب المحافظ، أوجة الاستفادة من مركز إبداع مصر الرقمية ومبادرة شباب مصر الرقمية، في مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية، لعمل تدريب مكثف داخل المراكز والقرى في مشروع حياة كريمة ومساعدتهم على تعلم الدخول على بوابة خدمات المحليات الالكترونية والتي تتيح 42 خدمة تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وإستراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب البوابة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".
وأشار مدير المركز، أنه يتم تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك توفير برامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق، وكذلك برامج للمساعدة على الدفع باستخدام وتبنى التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، بما يساعد على تأهيل الخريجين لسوق العمل وشركاتهم الخاصة، من أجل محو الامية الرقمية بمحافظة المنيا، موضحا أن المركز جهة لا تهدف إلى الربح، ويحصل المتدرب على مكافأة.
كما استمع نائب المحافظ إلى عرض حول طبيعة الدورات المقدمة في المعهد القومى للاتصالات NTI، حيث يعمل المعهد بنظام يسمح بإتاحة معامله المتوفرة بمقراته المختلفة لإجراء التجارب العملية عن بُعد للبرامج والمنح التدريبية المقدمة للشباب في مجالات التحول الرقمى ومنها الأمن السيبرانى والنظم المدمجة وشبكات المعلومات وتكنولوجيات المدن الذكية.
كما أطلق المعهد مبادرة لتمويل أجهزة حاسب الي محمول بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى (مبادرة شباب مصر الرقمية). الحد الأقصى للتمويل 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيهًا لاغير) بفائدة 5% وبدون مصروفات إدارية بمدة تمويل ثلاث سنوات على أن يتم سداد الأقساط من الشهر التالى لصرف التمويل، وذلك حرصا على حصول الشباب على الأدوات والمهارات اللازمة للتطور.
جاء ذلك بحضور، دكتور أحمد علاء عثمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية ومدير تدريب معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فيروز عامر مدير عام التدريب بالمعهد القومى للاتصالات، وعدد من مسئولي الأقسام بالمركز.
أشاد نائب المحافظ، بالجهد المبذول من المركز في مجال بناء قدرات الطلاب وشباب المحافظة في تنمية مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يؤدى إلى زيادة جاهزية الشباب للاندماج في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذًا لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة المحافظات بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال.
واستمع نائب المحافظ إلى عرض توضيحي، حول المركز، شمل الخدمات التي يقدمها لكافة الشباب الجامعى، والخدمات المقدمة لشباب الخريجين من خريجي جامعة المنيا.
كما بحث نائب المحافظ، أوجة الاستفادة من مركز إبداع مصر الرقمية ومبادرة شباب مصر الرقمية، في مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية، لعمل تدريب مكثف داخل المراكز والقرى في مشروع حياة كريمة ومساعدتهم على تعلم الدخول على بوابة خدمات المحليات الالكترونية والتي تتيح 42 خدمة تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وإستراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب البوابة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".
وأشار مدير المركز، أنه يتم تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك توفير برامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق، وكذلك برامج للمساعدة على الدفع باستخدام وتبنى التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، بما يساعد على تأهيل الخريجين لسوق العمل وشركاتهم الخاصة، من أجل محو الامية الرقمية بمحافظة المنيا، موضحا أن المركز جهة لا تهدف إلى الربح، ويحصل المتدرب على مكافأة.
كما استمع نائب المحافظ إلى عرض حول طبيعة الدورات المقدمة في المعهد القومى للاتصالات NTI، حيث يعمل المعهد بنظام يسمح بإتاحة معامله المتوفرة بمقراته المختلفة لإجراء التجارب العملية عن بُعد للبرامج والمنح التدريبية المقدمة للشباب في مجالات التحول الرقمى ومنها الأمن السيبرانى والنظم المدمجة وشبكات المعلومات وتكنولوجيات المدن الذكية.
كما أطلق المعهد مبادرة لتمويل أجهزة حاسب الي محمول بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى (مبادرة شباب مصر الرقمية). الحد الأقصى للتمويل 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيهًا لاغير) بفائدة 5% وبدون مصروفات إدارية بمدة تمويل ثلاث سنوات على أن يتم سداد الأقساط من الشهر التالى لصرف التمويل، وذلك حرصا على حصول الشباب على الأدوات والمهارات اللازمة للتطور.
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