نائب محافظ المنيا يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية لبحث سبل التعاون



كما أطلق المعهد مبادرة لتمويل أجهزة حاسب الي محمول بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى (مبادرة شباب مصر الرقمية). الحد الأقصى للتمويل 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيهًا لاغير) بفائدة 5% وبدون مصروفات إدارية بمدة تمويل ثلاث سنوات على أن يتم سداد الأقساط من الشهر التالى لصرف التمويل، وذلك حرصا على حصول الشباب على الأدوات والمهارات اللازمة للتطور.

تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا Creativa Almineya، والذى يهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل، تنفيذًا لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة المحافظات بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال وهو ضمن 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي تم انشائها في 6 جامعات إقليمية.جاء ذلك بحضور، دكتور أحمد علاء عثمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية ومدير تدريب معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فيروز عامر مدير عام التدريب بالمعهد القومى للاتصالات، وعدد من مسئولي الأقسام بالمركز.أشاد نائب المحافظ، بالجهد المبذول من المركز في مجال بناء قدرات الطلاب وشباب المحافظة في تنمية مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يؤدى إلى زيادة جاهزية الشباب للاندماج في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذًا لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة المحافظات بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال.واستمع نائب المحافظ إلى عرض توضيحي، حول المركز، شمل الخدمات التي يقدمها لكافة الشباب الجامعى، والخدمات المقدمة لشباب الخريجين من خريجي جامعة المنيا.كما بحث نائب المحافظ، أوجة الاستفادة من مركز إبداع مصر الرقمية ومبادرة شباب مصر الرقمية، في مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية، لعمل تدريب مكثف داخل المراكز والقرى في مشروع حياة كريمة ومساعدتهم على تعلم الدخول على بوابة خدمات المحليات الالكترونية والتي تتيح 42 خدمة تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وإستراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب البوابة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".وأشار مدير المركز، أنه يتم تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك توفير برامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق، وكذلك برامج للمساعدة على الدفع باستخدام وتبنى التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، بما يساعد على تأهيل الخريجين لسوق العمل وشركاتهم الخاصة، من أجل محو الامية الرقمية بمحافظة المنيا، موضحا أن المركز جهة لا تهدف إلى الربح، ويحصل المتدرب على مكافأة.كما استمع نائب المحافظ إلى عرض حول طبيعة الدورات المقدمة في المعهد القومى للاتصالات NTI، حيث يعمل المعهد بنظام يسمح بإتاحة معامله المتوفرة بمقراته المختلفة لإجراء التجارب العملية عن بُعد للبرامج والمنح التدريبية المقدمة للشباب في مجالات التحول الرقمى ومنها الأمن السيبرانى والنظم المدمجة وشبكات المعلومات وتكنولوجيات المدن الذكية.