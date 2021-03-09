وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر والمفتي ومختار جمعة بذكرى الإسراء والمعراج



بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، بمناسبة الأحتفال بذكري الإسراء والمعراج.



جاء بها:بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهـر الشريف بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج عن خالص تهنئتنا مقرونة بصادق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يُديم عليكم الصحة أتمها، ومن القول أحكمه، ومن الفعل سديده، مبتهلين إلى العلى القدير أن يُبارك جهودكم ليظل أزهرنا الشريف منارة للهدى والإستنارة ومقصد السائلين لصحيح وسمح الدين، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعةٍ وعزةٍ ورخاء، وكل عام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف".



جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول سائلين العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عام وسيادتكم بخير.



كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".



جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عام وسيادتكم بخير.









