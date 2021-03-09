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أول تعليق من الطبيب الذي فقد بصره بعد تكريم الرئيس له
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:59 م
رقية جمال
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أعرب الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة فيروس كورونا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، واختياره ليكون ممثلًا للأطباء بهذه الندوة.
وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي، معتاد على تكريم من يضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، معربًا عن بالغ سعادته لتواجده بين أبناء القوات المسلحة وأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
وتابع الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة فيروس كورونا، أن تخصيص وحدة سكنية له لافتة طيبة، معقبًا: "الدولة لا تتأخر وإن حدث بعد التأخير فهي مجرد إجراءات"، موضحًا أنه حاليًا يقيم في المنزل ولا يعمل، موجهًا رسالة للأطقم الطبية في ظل أزمة كورونا: "مصر تستحق كل تضحية" مؤكدًا أن الفرق الطبية أبطال حقيقيين ولا يوجد تقدير لما يقوموا به من جهد في مواجهة كورونا.
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