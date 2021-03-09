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وزير الداخلية يهنئ الضباط و المدنيين بذكري الإسراء والمعراج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين والقوات المشاركة بعمليات حفظ السلام، بمناسبة الأحتفال بذكري الإسراء والمعراج.

جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، يُسرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وتابعت، اننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، نستلهم منها كل معانى البذل والعطاء والسمو والإرتقاء، مبتهلين إليه جل وعلى أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان وهيأ لها سبل التقدم والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عــام وأنتـم جميعـًا بخـير.

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