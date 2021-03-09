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تراجع أسعار النفط اليوم .. وخام برنت يسجل 68.30 دولار للبرميل
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:05 م
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انخفضت أسعار النفط اليوم وفقا للأسعار المعلنة في تعاملات اليوم حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 68.30 دولار للبرميل منخفضة عن أسعار أمس التي وصلت إلى 71.40 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعا بعد اتفاق أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا، وأكد وزير الطاقة السعودى، الخميس الماضي، أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.
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