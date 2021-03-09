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أتربة وشوائب عالقة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 10 مارس 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 15 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الأربعاء:

نشاط رياح: مثيرة للرمال والاترية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب البلاد.

 اعتبارا من الخميس 11 مارس 2021 انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يوم الخميس المقبل:

 فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

- يوم الجمعة 12 مارس:

أمطار خفيفة: على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا)، شبورة مانية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الاثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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