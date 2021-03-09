



استعلم هنا عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة مارس 2021 وموعد الصرف عبر رابط موقع وزارة لقوى العاملة





في هذه الفترة يتم البدء بصرف منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه لكافة المستحقين منذ أمس الموافق 7 من شهر مارس الجاري، وأصبح يوجد العديد من المستفيدين يبحثون في طرق الاستعلام عن موعد صرف المنحة وإذا كان من المستحقين أم لا، فقد قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان في الفترة الأخيرة عن الموعد المحدد لصرف المنحة على أن تتم باليوم السابع من شهر مارس لعام 2021، وتعد هذه الدفعة السادسة على التوالي والدفعة الأخيرة لصرف منحة الـ 500 جنيه، بعد أن أهاب بضرورة صرفها للعمالة الغير منتظمة بقرار جمهوري من قبل السيد عبد الفتاح السيسي، ونحن اليوم سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن المنحة بشكل إلكتروني.





منحة العمالة الغير منتظمة الـ500 جنيه

قامت بعض مصادر وزارة القوى العاملة بالإعلان أن صرف منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الأخيرة بمكاتب متنوعة، حتى تخفف التزاحم من على مكاتب هيئة البريد بظل تفشي فيرس كورونا المستجد، حيث يستطيع المواطنين القيام بصرف منحة العمالة عن طريق أقرب فرع لشركة فودافون كاش أو عن طريق ماكينات أي تي أم من خلال كار ت ميزة، كما أنه بإمكانه صرف المنحة عن طريق الفيزا التي قام باستلامها في أول دفعة لصرف المنحة، والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم القيام بصرف المنحة لشهر مضان على ثلاث فعات وقد يتم صرفها للعمالة اليومية.





كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

- يتم الدخول على الموقع الخاص وزارة القوى العاملة .

- من ثم يتم فتح رابط منحة العمالة الغير منتظمة.

- يتم إضافة الرقم القومي.

- يتم كتابة اسم المواطن رباعي.

- يتم إضافة رقم الهاتف.

- يتم تحديد المحافظة التابع لها.

- من ثم يتم النقر على استعلام.



