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غدًا الإربعاء.. مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر مصر تتغير

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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يفتتح غدًا الإربعاء الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤتمر "مصر تتغير" الذي تقيمه مكتبة الإسكندرية.

ويتناول مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلًا عن المبادرات الأهلية التنموية.

وتحدث الدكتور مصطفى الفقي أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح. وأضاف أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات، ويجعلنا نشعر جميعًا بأن مصر تتغير.

ويناقش المؤتمر في الجلسة الأولى المشروعات التي تقوم بها الدولة في الآونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلًا عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية التي تقدمها نموذجان للمبادرات الأهلية، ويتناول في الجلسة الثانية حوار بين مثقفين وأكاديميين وبرلمانيين وخبراء حول مستقبل العمل التنموي، وتطوير نوعية الحياة في المجتمع المصري.

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