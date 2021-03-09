رئيس الحكومة الليبية: وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب

قال رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتوجه إلى بنغازي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان

وأضاف رئيس الحكومة الليبية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: طنحن في حالة حرب.. ووقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب".

وقد أفادت وسائل إعلامية، بأن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة سلم إلى رئاسة مجلس النواب تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأكد المكتب في بيان له أنه سلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت"