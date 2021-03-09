مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

وجه وكيل أعمال نجم المصري البورسعيدي صدمة قوية للأهلي بعد أن أعلن عدم قدرة موكله على الذهاب إلى المارد الأحمر.





وقال التابعي فاروق وكيل أعمال كريم العراقي في تصريحات لقناة "أون سبورتس" اليوم: "الأمر صعب للغاية فيما يتعلق برحيل كريم إلى الأهلي".





وتابع: "الجميع يعرف الاسباب، ولعل من أبرزها الأسباب الجماهيرية التي تبعد كريم العراقي عن الأهلي".





وواصل: "اللاعب مطلوب في الخليج وإسبانيا، والكل سيراقبه في أوليمبياد طوكيو من أجل الحكم عليه بشكل نهائي".



