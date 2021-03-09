Advertisements
مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:02 م
الفجر الرياضي
Advertisements
وجه وكيل أعمال نجم المصري البورسعيدي صدمة قوية للأهلي بعد أن أعلن عدم قدرة موكله على الذهاب إلى المارد الأحمر.
وقال التابعي فاروق وكيل أعمال كريم العراقي في تصريحات لقناة "أون سبورتس" اليوم: "الأمر صعب للغاية فيما يتعلق برحيل كريم إلى الأهلي".
وتابع: "الجميع يعرف الاسباب، ولعل من أبرزها الأسباب الجماهيرية التي تبعد كريم العراقي عن الأهلي".
وواصل: "اللاعب مطلوب في الخليج وإسبانيا، والكل سيراقبه في أوليمبياد طوكيو من أجل الحكم عليه بشكل نهائي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements