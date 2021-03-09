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14 مارس.. "الألعاب الجادة" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت بعنوان (الألعاب الجادة: فرص واعدة لصحة أفضل وتعلم أكثر تشويقًا)، يلقيها الدكتور أحمد مرسي، رئيس قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 14 مارس، عبر صفحة الفيسبوك (مكتبة الإسكندرية - خدمات المعلومات).


وقالت مكتبة الإسكندرية في بيان إعلامي إنه على الرغم من أن مصطلح (الألعاب الجادة) ليس مصطلحًا جديدًا، إلا إن هذا المفهوم قد حصل في العشر سنوات الأخيرة على اهتمام متزايد في مجالات عديدة، على رأسها مجالي الصحة والتعليم الإلكتروني.

وفي هذا السياق سوف تناقش المحاضرة؛ ما هي الألعاب الجادة؟ وكيف يمكن لهذا النمط من الألعاب أن يحدث ثورة حقيقية في طرق التدريب والتعليم بكل مستوياته؟ وكيف نجحت الألعاب الجادة في أن تقدم فرصًا حقيقية لتطبيقات متنوعة مثل التشخيص والعلاج والتشجيع على ممارسة الرياضة؟ ولماذا تجذب الألعاب اهتمام المتعلمين وتحفزهم على المشاركة أكثر؟

وسوف تلقي المحاضرة الضوء على أهمية أن نولي هذا المجال الاهتمام الكافي؛ من أجل تطويع صناعة ألعاب الكمبيوتر بكل ما تحويه من زخم، لكي تخدم أهدافًا قومية واقتصادية عديدة.

وتأتي هذه المحاضرة في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي والتعلم عن بُعد لدعم رسالة العلم والمعرفة والإتاحة عن بُعد، وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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