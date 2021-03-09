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سلالة جديدة من كورونا تنتشر في الولايات المتحدة ودول أوروبية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في كل من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، إصابات بسلالة كورونا "النيجيرية" المتحورة، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.

 

واكتشفت السلطات الصحية، السلالة "النيجيرية" في عينة تم أخذها في مركز الفحص بمطار برلين.

 

بحسب موقع قناة روسيا اليوم، أوضحت المعطيات الطبية أن السلالة الجديدة مشابهة للسلالة التي تم اكتشافها في وقت سابق في بريطانيا، إلا أنها تحتوي على طفرة موجودة في السلالات التي تم تسجيلها في البرازيل وجنوب إفريقيا.

 

وكانت السلطات الصحية في روسيا أكدت أن اللقاحات الموجودة فعالة وناجعة ضد السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

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