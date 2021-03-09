تشكيل ميت خاقان لمواجهة مركز شباب ديرب نجم في القسم الثالث





ترتيب المجموعة العاشرة



1- بلبيس 37 نقطة

2- الشرقية 35 نقطة

3- فاقوس 34 نقطة

4- ميت خلف 31 نقطة

5- تلا 28 نقطة

6- ابو حماد 24 نقطة

7- ميت خاقان 20 نقطة

8- أبو كبير 20 نقطة

9- منوف 20 نقطة

10- بطا 19 نقطة

11- عرب الرمل 18 نقطة

12- غزل شبين 18 نقطة

13- ديرب نجم 13 نقطة

14- عرابي 9 نقاط

15- شباب ديرب 3 نقاط





تنطلق بعد قليل مباراة مركز شباب ديرب نجم مع فريق ميت خاقان بملعب شباب ديرب في الجولة الثالثة للدور الثاني من دوري القسم الثالث.وجاء تشكيل ميت خاقان مكون من : سعيد سمير، صبحي رفعت، محمد عادل، عمر إيهاب، محمد عبد الغفار، مصطفى حمدي، محمد غازي، حماده عبد الجليل، محمود عرفه جعفر، محمد عجلان، عمار أسامة .البدلاء : أحمد فتح الله، اسلام فريد، محمد الحسيني بالوظة، محمد مهدي ريعو، علاء زقزوق، عبد الخالق سبيكة، محمود علام، يوسف حمدي، أحمد سعد .يدير اللقاء الحكم أحمد صبحي، يعاونه كريم حسين، ومصطفى محمد .