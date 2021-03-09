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تشكيل ميت خاقان لمواجهة مركز شباب ديرب نجم في القسم الثالث

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق بعد قليل مباراة مركز شباب ديرب نجم مع فريق ميت خاقان بملعب شباب ديرب في الجولة الثالثة للدور الثاني من دوري القسم الثالث.

وجاء تشكيل ميت خاقان مكون من : سعيد سمير، صبحي رفعت، محمد عادل، عمر إيهاب، محمد عبد الغفار، مصطفى حمدي، محمد غازي، حماده عبد الجليل، محمود عرفه جعفر، محمد عجلان، عمار أسامة .

البدلاء : أحمد فتح الله، اسلام فريد، محمد الحسيني بالوظة، محمد مهدي ريعو، علاء زقزوق، عبد الخالق سبيكة، محمود علام، يوسف حمدي، أحمد سعد .

يدير اللقاء الحكم أحمد صبحي، يعاونه كريم حسين، ومصطفى محمد .

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 37 نقطة
2- الشرقية 35 نقطة
3- فاقوس 34 نقطة
4- ميت خلف 31 نقطة
5- تلا 28 نقطة
6- ابو حماد 24 نقطة
7- ميت خاقان 20 نقطة
8- أبو كبير 20 نقطة
9- منوف 20 نقطة
10- بطا 19 نقطة
11- عرب الرمل 18 نقطة
12- غزل شبين 18 نقطة
13- ديرب نجم 13 نقطة
14- عرابي 9 نقاط
15- شباب ديرب 3 نقاط

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