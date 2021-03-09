القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا

يسعى الكثير من عشاق البطولات الأوروبية معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي تقام لحساب الدور ثمن النهائي.





ومن المُنتظر أن تقام اليوم الثلاثاء مباراتين إشبيلية ضد بوروسيا دورتموند على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك واللقاء الثاني يلعب فيه يوفنتوس الإيطالي ضد بورتو البرتغالي.





وتُنقل مباريات دوري الأبطال على القنوات التالية :-





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.