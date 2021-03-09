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فرنسا توزع 5.81 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، توزيع 5.81 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

 

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ معدل التطعيم في البلاد، 178113 جرعة يومياً، ما يعني أنها ستسغرق عاماً ونصف لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

 

وقد وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في فرنسا إلى 3.97 ملايين، والوفيات إلى 89090.

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