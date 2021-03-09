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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونكانا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أقيم اليوم، الثلاثاء، بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا في اللقاء المحدد له السادسة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تم خلال الاجتماع الفني، الاتفاق على ملابس الفريقين في اللقاء، حيث سيظهر بيراميدز باللون الأسود الكامل وسيرتدي حارس المرمى، اللون الرصاصي الكامل، فيما سيظهر فريق نكانا باللون الأحمر الكامل، وسيرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وحرص مراقبو المباراة على توجيه جزيل الشكر لنادي بيراميدز وإدارته على الاستقبال الحافل لمسئولي الكاف والفريق الضيف، حيث أكد نادي نكانا أن بيراميدز وفر كل شيء منذ وصول فريقهم إلى القاهرة من استقبال وانتقالات وتدريبات وإقامة، ووجه المراقب الشكر كذلك للنادي على تسهيل المهمة وجعل الأمور جيدة للغاية قبل مباراة الأربعاء.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتحرك الفريقان لملعب المباراة في الرابعة إلا الربع عصرا من فندقي الإقامة، لخوض اللقاء الذي سينطلق في السادسة مساء،  مع تحرك الأمن أمام الفريقين ومسئولي الكاف لتأمين الوصول للملعب في الموعد المحدد.

تم التأكيد على جميع الأمور الطبية وعدم السماح لأي شخص لا يرتدي الماسك الطبي بالتواجد داخل أرض الملعب باستثناء اللاعبين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم لمنع انتشار فيروس كورونا.


ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، ومحمود حرب إداري فريق الكرة.

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نكانا بيراميدز الكونفدرالية الافريقية

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