Advertisements

دراجان يوڤيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة  الأهلي غد الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر من الدوري العام. 

و جاءت القائمة بالكامل على النحو الآتي:-

حراسة المرمى : محمد مجدي، محمد فوزي

خط الدفاع: رضوان شريفي، حسين السيد، محمد هاشم، احمد كاستيلو، مروان الصحراوي، مصطفى فارس، محمد بيومي

خط الوسط: محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد حسن، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولي، زياد طارق

خط الهجوم: آري بابل، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، بينسون شيلونجو

أخبار تهمك

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 21 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ يوم

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

منذ أقل من ساعتين

رحلة ميسي إلى باريس ليست مجرد مباراة

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ديلى ستار: صلاح طلب الرحيل عن ليفربول الإنجليزي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للإسماعيلي

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

02:32 م

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

01:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين