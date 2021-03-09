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دراجان يوڤيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:37 م
محمد زويد
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أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي غد الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر من الدوري العام.
و جاءت القائمة بالكامل على النحو الآتي:-
حراسة المرمى : محمد مجدي، محمد فوزي
خط الدفاع: رضوان شريفي، حسين السيد، محمد هاشم، احمد كاستيلو، مروان الصحراوي، مصطفى فارس، محمد بيومي
خط الوسط: محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد حسن، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولي، زياد طارق
خط الهجوم: آري بابل، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، بينسون شيلونجو
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