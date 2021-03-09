دراجان يوڤيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي غد الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر من الدوري العام.





و جاءت القائمة بالكامل على النحو الآتي:-





حراسة المرمى : محمد مجدي، محمد فوزي





خط الدفاع: رضوان شريفي، حسين السيد، محمد هاشم، احمد كاستيلو، مروان الصحراوي، مصطفى فارس، محمد بيومي





خط الوسط: محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد حسن، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولي، زياد طارق





خط الهجوم: آري بابل، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، بينسون شيلونجو