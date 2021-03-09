تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الغربية

تشهد محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل مائل لدفئ بدرجة حرارة 29 درجة مئوية وفقا لما أعلنته هيئة الأرصادالجوية.

ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجويه المواطنين من تخفيف الملابس وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات والأجواء تكون بادرة ليلا، لافته إلى أن الارتفاع فى الدرجات مؤقت ويعقبة انخفاض حاد بالدرجات الخميس.



ويشهد اليوم الثلاثاء 9 مارس، أتربة عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.



وكشفت إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ويكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة