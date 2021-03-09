Advertisements

الوفد: احتفاء الرئيس بذكرى يوم الشهيد تقديرا لتضحياتهم ودعوة للحفاظ على المكتسبات المصرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة للإحتفال بيوم الشهيد، بعث برسائل دعم كبيرة لأهالي وأسر الشهداء، سواء شهداء العمليات الحربية أو شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة فيروس كورونا، وتأكيده على أن هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم في سبيل تراب هذا الوطن والحفاظ على شعبه العظيم، وستظل الدولة تقدم كافة أشكال الدعم لأسرهم عُرفانا وتقديرا لدور شهدائهم البطولي.

وأشار الجندي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن يوم الشهيد يمثل ذكرى عطرة يستحضرها التاريخ المصري على رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق عبد المنعم رياض، والدور البطولي الذي قام به في حرب 1967 وحرب الإستنزاف، واستشهاده في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ما زالت تسطر في التاريخ تضحيات وبطولات أبنائها في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى الشر والظلام الدامس، وأنه لابد لنا من الحفاظ على ما تحقق للدولة المصرية بفضل هؤلاء الشهداء وخصوصا خلال العقد الأخير من تاريخ مصر، وهو ما يمثل وفاء حقيقيا لتضحيات شهداء مصر.

وأكد الجندي، أن شهداء الأطقم الطبية أبطال مصر من جيشها الأبيض، الذي عزم على مواجهة الفيروس اللعين، والتضحية بأرواحهم وصحتهم في سبيل رعاية المرضى وتوفير كافة إحتياجاتهم ومواجهة انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن الأطقم الطبية قامت بدور كبير وأدت عملها في تلك الأزمة بكل تفان وإخلاص، رغبة في الحفاظ على صحة الإنسان، والمشاركة في الدفاع عن الوطن، فدورهم لا يقل عن الجندي الحامل لسلاحه.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، باهتمام الرئيس بالريف المصري لأول مرة منذ عقود طويلة، ووضع خطط واستراتيجيات جديدة لتطويره ضمن مبادرة تطوير الريف، وحياة كريمة، مشيرًا إلى أن الريف المصري سيكون أحد المحطات الهامة التي سيوجّه الرئيس لها العناية لتحسين معيشة 58 مليون مصري يعيش في القرى الريفية، والعمل على توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجاتهم من بنية تحتية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، منوها أن الرئيس وضع الريف المصري بالفعل على بدايات طريق التنمية الحقيقية.

أخبار تهمك

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 21 ساعة

رحلة ميسي إلى باريس ليست مجرد مباراة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ يوم

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ 41 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للإسماعيلي

منذ 43 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

منذ حوالي 4 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ يوم

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

02:32 م

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

01:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين