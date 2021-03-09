الوفد: احتفاء الرئيس بذكرى يوم الشهيد تقديرا لتضحياتهم ودعوة للحفاظ على المكتسبات المصرية



قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة للإحتفال بيوم الشهيد، بعث برسائل دعم كبيرة لأهالي وأسر الشهداء، سواء شهداء العمليات الحربية أو شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة فيروس كورونا، وتأكيده على أن هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم في سبيل تراب هذا الوطن والحفاظ على شعبه العظيم، وستظل الدولة تقدم كافة أشكال الدعم لأسرهم عُرفانا وتقديرا لدور شهدائهم البطولي.



وأشار الجندي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن يوم الشهيد يمثل ذكرى عطرة يستحضرها التاريخ المصري على رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق عبد المنعم رياض، والدور البطولي الذي قام به في حرب 1967 وحرب الإستنزاف، واستشهاده في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ما زالت تسطر في التاريخ تضحيات وبطولات أبنائها في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى الشر والظلام الدامس، وأنه لابد لنا من الحفاظ على ما تحقق للدولة المصرية بفضل هؤلاء الشهداء وخصوصا خلال العقد الأخير من تاريخ مصر، وهو ما يمثل وفاء حقيقيا لتضحيات شهداء مصر.



وأكد الجندي، أن شهداء الأطقم الطبية أبطال مصر من جيشها الأبيض، الذي عزم على مواجهة الفيروس اللعين، والتضحية بأرواحهم وصحتهم في سبيل رعاية المرضى وتوفير كافة إحتياجاتهم ومواجهة انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن الأطقم الطبية قامت بدور كبير وأدت عملها في تلك الأزمة بكل تفان وإخلاص، رغبة في الحفاظ على صحة الإنسان، والمشاركة في الدفاع عن الوطن، فدورهم لا يقل عن الجندي الحامل لسلاحه.



وأشاد عضو مجلس الشيوخ، باهتمام الرئيس بالريف المصري لأول مرة منذ عقود طويلة، ووضع خطط واستراتيجيات جديدة لتطويره ضمن مبادرة تطوير الريف، وحياة كريمة، مشيرًا إلى أن الريف المصري سيكون أحد المحطات الهامة التي سيوجّه الرئيس لها العناية لتحسين معيشة 58 مليون مصري يعيش في القرى الريفية، والعمل على توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجاتهم من بنية تحتية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، منوها أن الرئيس وضع الريف المصري بالفعل على بدايات طريق التنمية الحقيقية.

