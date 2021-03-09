البابا تواضروس يطيب جسد القديس كيرلس السادس

طيب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة، في صباح اليوم، المقبرة التي تحوي جسد القديس البابا كيرلس السادس في مزاره بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط.

وذلك قبل أن يبدأ قداسة البابا صلاة القداس الإلهي للعيد الخمسين (اليوبيل الذهبي) لنياحته بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط، ويذكر ان البابا كيرليس السادس هو مؤسس الدير والبابا ١١٦ في عداد بطاركة الكرازة المرقسية.

وافتتح قداسة البابا تواضروس قبلها بانوراما اليوبيل الذهبي للقديس البابا كيرلس السادس.