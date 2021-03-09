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نقيب الأشراف: يوم الشهيد يذكرنا بالملاحم التي خاضها الأبطال للحفاظ على استقرار الوطن

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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وجهت نقابة الأشراف، على لسان نقيبها سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، التحية والتقدير لأبطال مصر الشرفاء ممن ضحوا بأرواحهم على مر التاريخ فداءً الوطن.

وقال نقيب السادة الأشراف في بيان له، بمناسبة الذكرى ال52 ليوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام، إن يوم الشهيد أحد أعظم أيام الاحتفالات المصرية التي تذكرنا بدور الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله.

وأوضح نقيب السادة الأشراف، أن يوم الشهيد يذكرنا بالملاحم التى خاضها الأبطال البواسل من رجال الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، لحماية الجبهة الداخلية والحدود المصرية، ليعيش أبناء الوطن دومًا في أمن وسلامة.

وأكد السيد محمود الشريف، أن رجال الجيش والشرطة دومًا على الموعد لمواجهة أى معتد، لا يخشون شيئا ولا يهابون أحد، يؤكدون يومًا تلو الآخر على دورهم الحيوي في بناء البلاد، وتقدمها ورفعتها بين باقى دول العالم، مشددا على أن التضحية في سبيل الوطن جزء لا يتجزأ من بناءه.

ووجه نقيب السادة الأشراف، التحية لأسر وأمهات الشهداء ممن ضربوا أروح الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهم، مشيدا بالأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لما فيه الخير.

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