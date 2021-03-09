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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول في جميع المحافظات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية، نقدم لكم رابط يُمكن الطلاب من معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بكل سهولة فور ظهورها رسميا.

ويبجث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فقد اقترب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021 بعد نهاية مرحلة تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة النتائج من قبل اللجان المختصة في كل المديريات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول
اقترب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول في كافة المحافظات، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما انتهت فترة الامتحانات التي تقرر عقدها بنظام الامتحان المجمع في كل المواد خلال الأيام الأخيرة في كل المدارس التابعة للوزارة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية -الصف الثالث الإعدادي- 2021 الترم الأول عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية في كل المحافظات وكذلك داخل المدرسة التابع لها الطالب.

رابط وخطوات استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021 بالإسم ورقم الجلوس
ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعداديه، على أحر من الجمر، وهذا بعدما انتهت فترة امتحانات فصول النقل ومن ضمنهم نتيجة الشهادة الإعدادية.

ومن هنا، ننشر لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي -الشهادة الإعدادية- 2021 الترم الأول على هذا النحو التالي:

- قم بالدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب (اضغط هنا).
- اختر قسم نتائج الطلاب ومن ثم ابحث عن نتيجة تالتة اعدادي 2021.
- اكتب رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم اضغط على استعلم.
- انتظر للحصول على النتيجة فور ظهورها.

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