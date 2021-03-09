الصحة السعودية تعلن تسجيل 390 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد ذكرت الصحة السعودية، أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 355857 شخصا، بعد تسجيل 151 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.