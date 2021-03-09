أحمد مجاهد يعلن دعمه لأسرة اللاعب عبد الرحمن عاطف





أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم صرف دعم لأسرة اللاعب الراحل عبد الرحمن عاطف لاعب فريق القنايات الذي وافته المنية قبل ساعات خلال لقاء الرواد والقنايات بدوري القسم الرابع لكرة القدم .



وذكر مجاهد عبر صفحتى الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "رحم الله اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب نادي القنايات الذي وافته المنية خلال مباراة فريقه مع نادي الرواد في منطقة الشرقية "



واضاف مجاهد "أود أن أؤكد أن الاتحاد سيقوم بدوره تجاه اللاعب و كذلك تجاه عدد من الأبناء الذين رحلوا خلال الأسابيع الماضية".



ويعد اللاعب الراحل من مواليد 98 ولو أربعة شقيقات وكان المصدر الوحيد لهم قبل وفاته .