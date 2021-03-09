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رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج يشيد بمؤتمر "حوار الأديان والثقافات"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلن القس (جان آجي تورب) (Jan-Aage Torp) رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج Kristen (KKN) Koalisjon Norge على صفحته الرسمية بأنه سيكون ضيفًا رسميًّا في المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمقرر عقده في القاهرة في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس جمهورية مصر العربية)، تحت عنوان: «الحوار بين الأديان والثقافات»، مشيدًا بموضوع المؤتمر ومستوى الحضور والتمثيل الدولي فيه.

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنشاء مركز بحثي تحت مسمى: " مركز الدراسات والبحوث الوقفية " بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وتكون مهامه:
١ - نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف.
٢ - إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف.
٣ - الدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق.
٤ - تدوين تاريخ الوقف.
٥ - إنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية.
٥ - خدمة وتشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمي الرئيس لإجراء بحوثهم.
٦ - أرشفة الرسائل والبحوث العلمية في مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها.
وسيتم تشكيل أعضاء المركز من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسات الوقفية والوثائقية والاقتصادية وبعض الخبراء في مجال الاستثمار.

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