حضري رولات الدجاج المحشية بالخضار والجبن

نقدم لك 5 خطوات بسيطة يمكنك من خلالها تحضير رولات الدجاج المحشية بالخضار والجبن لأفراد أسرتك وللحصول على المذاق المطلوب والطعم الجيد اتبعي التالي:





المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (ستيك / مدقوق جيداً)

- الفطر : كوب (مفروم)

- فليفلة ملونة : كوب (مفرومة ناعم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم ناعم)

- الزبدة : نصف كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- جبن فيتا : نصف كوب (مقطع)

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

سخني ملعقة من الزيت مع الزبدة في مقلاة وأضيفي الفطر وقلبي حتى يذبل.

أضيفي البصل الأخضر والفلفل الملون وتبلي بالملح والفلفل حتى تذبل المكونات.

ارفعي المقلاة عن النار ووزعي المزيج في شرائح الدجاج ولفي الدجاج على شكل رول وأغلقيه بأعواد الأسنان.

ضعي ملعقتين من الزبدة في نفس المقلاة وباقي كمية الزيت وحمري رولات الدجاج لمدة 10 دقائق من جميع الجهات حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون.

ضعي الدجاج في طبق الفرن وأضيفي الملح والفلفل وباقي كمية الزبدة وغطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 190 لمدة 30 دقيقة ثم حمري الوجه وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.