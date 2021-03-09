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الهيئة الإنجيلية تنشر فيلم توعية لمواجهة التحرش بعنوان "خلي بالك"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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نشرت الهيئة القبطية الإنجيلية، فيلم كارتون توعوي بعنوان “خلي بالك”، تقدم من خلاله مادة توعوية للأطفال لمواجهة ظاهرة التحرش، عن طريق بناء مهاراتهم لحماية أنفسهم من أي محاولات التحرش، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهتم الهيئة بالتوعية بالقضايا المجتمعية الهامة كالتحرش والصحة الإنجابية، والوصم الاجتماعي، وأنتجت العديد من الأفلام والمواد التدريبية في هذه المجالات، منها “الزواج المبكر”، “الوصمة الاجتماعية”.

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