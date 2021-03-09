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رئيس الحكومة الليبية يطالب البرلمان بالمساهمة في توحيد المؤسسات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:56 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
وكالات
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شدد رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، على توحيد المؤسسات الليبية، مطالبًا البرلمان المساهمة فيه.

 

ورفض رئيس الحكومة الليبية، المكلف، منح وزارة الدفاع لأي طرف من أطراف الصراع، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، إنه سيتوجه إلى بنغازي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان

 

وقد صوت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الماضي على تكليف دبيبه بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم.

 

وقرر مجلس النواب، ومقره في طبرق، منتصف فبراير عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

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ليبيا توحيد المؤسسات الحكومة الليبية

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