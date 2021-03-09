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رئيس مجلس النواب يُهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الدكتور حنفي جبالي في نص البرقية: "يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج".

وتابع "الجبالي": تلك المناسبة الدينية الجليلة، ‏آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييدًا وتكريمًا لنبيه خاتم ‏المرسلين وتثبيتًا لفؤاده، وتأكيدًا لمسيرته فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ‏بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز ‏بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى.‏

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ‏ويحصنها بالقيم التى يستقيها من سيرة نبى الله صلى الله عليه وسلم، والسير على ‏هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل ‏لأجيالنا الصاعدة، وصولًا إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا وسلامًا.‏

واختتم برقيته قائلا: نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وهى ‏ترفُل في ثياب العزة والمنعة، بالغة ما تصبو إليه تحت قيادتكم الرشيدة.‏

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