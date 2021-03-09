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لدورهم البطولي.. هؤلاء كرمهم "السيسي" من الأطباء لمواجهة كورونا في يوم الشهيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تضحيات الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا، حيث أشاد بدورهم البطولي أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، وكذلك كرم بعضهم.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الأطباء الذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يوم الشهيد.

إشادة بالأطباء خلال كورونا
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأداء الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، موضحًا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات سيبقى خالدًا في الذاكرة.

كما وجه الرئيس، التحية للحكومة، للجهود التي بذلتها في إدارة تداعيات أزمة كورونا، وتوفيرها كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات جائحة كورونا".

تكريم الأطباء
وكرم السيسي، اثنين من الأطباء الأبطال الأول هو الشهيد أحمد ماضى أبو غنيمة وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبو غنيمة وابنتيه.

ويعد أبو غنيمة، أحد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا والذى أصيب أثناء علاج المصابين، وكانت آخر كلماته "وصيتى يالله بناتى اللاتى لم أفرح بهن".

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضًا، الدكتور محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره فى مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصرى بسبب الجهد الزائد.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر إلى الرئيس السيسي، لما قدمه اليوم من تكريم وتقدير لأبطال مصر من الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة وباء كورونا اللعين.

وأوضحت النقابة، أن ذلك جاء عرفانًا بدور الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.ج

لعل أبرز مشاهد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تجسدت في تأثر الرئيس السيسي، أثناء عرض فيلم تسجيلي عن عدد من بطولات شهداء الجيش المصري، وحديث عدد من الأمهات.

كما عرضت الندوة التثقيفية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حلم الشهيد"، والذي يتحدث عن شهداء الوطن، والتضحيات الخالدة التي قدموها للوطن، وشهداء مصر جيل بعد جيل على مدار تاريخها الطويل.

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