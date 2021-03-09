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إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 5917 حالة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في إسرائيل، إلى 805،116 مصابًا، بينهم 37,648 حالة نشطة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

 

وأعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، ارتفاع إجمالي عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 5،917 حالة.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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فيروس كورونا اسرائيل ارتفاع وفيات كورونا

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