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متى موعد عيد الام 2021 وبداية ومظاهر الاحتفال به Happy Mother’s Day ونشأته وتأسيسه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:00 م
عيد الام 2021
عيد الام 2021
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متى موعد عيد الام 2021 وبداية ومظاهر الاحتفال به Happy Mother’s Day ونشأته وتأسيسه

متى موعد عيد الأم 2021، في كل عام ينتظر الملايين قدوم هذا اليوم العظيم الذي يحتفلون به بعيد الأم، ولكن إحقاقًا للحق لا يمكن أن يكون للأم يومًا واحدًا للاحتفال بها، فهي تعتبر وقود الحياة والقلب النابض لها، ولكن قبل أن نتعرف على ما هو موعد عيد الأم هذا العام، حتى تبدأ التحضيرات ومظاهر الاحتفال، هيا بنا نتعرف على متى تأسس عيد الأم، ومن هو السبب الأول في الاحتفال به في مصر.

موعد عيد الأم 2021
في كل عام يحتفل جميع أنحاء العالم بعيد الأم، في يوم 21 من مارس، ويوافق اليوم هذا العام يوم الأحد، ومن الآن يبدأ الجميع في تحضير كيف يحتفلون بأمهاتهم، وما هي الهدايا التي يمكن القيام بشرائها، ولكن الأم والأب لا ينتظران أن تأتي لها بهدية أو باحتفال، يكفي أن تجد الرعاية والاهتمام من الأبناء، ويكفي أن ترى أمامها ثمار نجاحها وتعبها.

لذا احرصوا على أن ترسموا البهجة والسرور في قلوب أمهاتكم، واعلموا أن معكم أرث لا يقدم بثمن، وفوزوا دومًا برضاها تفوزون بكل ما تتمنوه، فالأم كنز عظيم لا يقدم بثمن.

نشأة وتأسيس عيد الأم Happy Mother’s Day
أول من احتفل بعيد الأم كانوا اليونانيون والذين كانوا يحتفلون به باسم آخر له، وهو (عيد كوبيلي)، وظل الاحتفال بعيد الأم قائم في عصر الحضارة الرومانية القديمة باسم عيد هيريا، إلى أن أصبح يعرف باسم عيد الأم في العصور الوسطى بالدول الأوروبية.

وفي عام 1872 اقترحت الكاتبة والمؤلفة جوليا وورد هاوي في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص يومًا للاحتفال بالأم، وبالفعل كان لهذا الاقتراح صدى لدى الحكومة، وتم تخصيص يومًا يطلق عليه (عيد الأم)، وفي عام 1912 تم تخصيص هذا اليوم عطلة رسمية في أمريكا للاحتفال بجميع الأمهات.

أما عن وصول تلك الفكرة إلى مصر، وتخصيص يومًا للاحتفال بالأم كانت من نصيب الكاتب والمفكر (علي امين) الصحفي المشهور الذي أسس جريدة أخبار اليوم، والذي خصص في مقاله الفكرة التي تحث للاحتفال بعيد الأم، وبالفعل بعد كتابة الصحفيان (على أمين) و (مصطفى أمين) في العمود الخاص بهما بالجريدة لقوا احتفاءً كبيرًا للفكرة، وقرروا من وقتها أن الاحتفال بالأم يكون عيدًا في يوم 21 من مارس كل عام.

متى موعد عيد الام 2021 وبداية ومظاهر الاحتفال به Happy Mother’s Day ونشأته وتأسيسه

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