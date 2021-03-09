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"تقليل الالتهابات والحماية من أمراض القلب".. تعرف على الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
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هناك العديد من الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس، كونها مصدر غني للغابة بفيتامين E والزنك والسيلينيوم الأحماض الفينولية والفلافونويد، وتكمن الفائدة في تقليل الالتهابات والحماية من أمراض القلب بجانب تعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجسم من العديد من الأمراض منها مرض السكري، ومن الفوائد الصحية بالتفصيل ما يلي:

بذور عباد الشمس تعمل على تقليل الالتهاب
أجريت على ـ6 آلاف شخص، أثبتت نتائجها أن تناول بذور عباد الشمس والبذور الأخرى لخمس مرات أسبوعياً، يؤدى إلى خفض مستوى البروتين التفاعلي C بنسبة تقارب 32% مقارنة بمن لم تجري عليهم الدراسة.

بذور عباد الشمس والحماية من خطر أمراض القلب
أثبتت دراسة جديدة، أن بذور عباد الشمس، تحتوي على مركب قادر على سدّ الأنزيم الذي يتسبب بانقباض الأوعية الدموية ويقوم بخفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. 

بذور عباد الشمس وفوائدها لمرضى السكري
تساعد مرضى السكري بالحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة. من خلال تناول كمية قليلة منها يوميًا، تساعد على تقليل نسبة السكر في الدم الصائم بنحو 10% في غضون ستة أشهر.

بذور عباد الشمس تعزز جهاز المناعة
قادر على تنشيط 3 آلاف إنزيم في الجسم، ويساهم بتقوية وتعزيز جهاز المناعة. أما السيلينيوم والفيتامينات الأخرى المفيدة، فهي لازمة بمحاربة العدوى وتقوي المناعة، بجانب بناء المناعة الداخلية مهم لحماية النفس من الأمراض المزمنة.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان 
تحتوي بذور عباد الشمس على مجموعة من المركبات العضوية القادرة على الوقاية من سرطان الثدي والقولون، ومنع نمو الخلايا السرطانية على اختلافها، بجانب عناصر غذائية أخرى تؤدي الوظيفة نفسها. 

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