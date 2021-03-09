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بلاغ للنائب العام من الطفولة والأمومة بشأن واقعة طفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعرض طفلة للتحرش في منطقة المعادي، حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل احد العمارات السكنية، وتدخلت إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وحرر محضر بها، وعلى الفور تم إبلاغ السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها في الواقعة.


وأكدت أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق في تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم القانوني والنفسي للطفلة.


ولفتت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الي أن هذة الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لنص المادتين 268و269 من قانون العقوبات المصري، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداء صارخا وخروج على مبادئ وقيم المجتمع المصري.


ووجهت السنباطي الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة.

وناشدت " السنباطي" المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال وذلك بالابلاغ عن أي وقائع تشكل خطرًا وانتهاك لحقوق الطفل باعتباره واجبا قانونيا وفق للمادة 98 مكررا من قانون الطفل المصري والتي أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال ألياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 وأيضا من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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