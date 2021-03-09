بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس ليوم غد الاربعاء، حيث تشهد البلاد أرتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3-4 درجات مئوية.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ويكون طقس حار علي كافة محافظات الجمهورية.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي كافة الأنحاء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الي جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الي شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.

