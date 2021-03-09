نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 8-3- 2021





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 9-3-2021 .





سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك





استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 -3 - 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.. التفاصيل من هنا





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في مصر

واصلت أسعار الذهب التراجع في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 9-3 2021، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 747 جنيها للجرام ، وذلك مع هبوط المعدن النفيس عالميًا.. التفاصيل من هنا





أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدتها خلال تعاملات أمس.. التفاصيل من هنا





وزير البترول: أطلقنا برنامج تحديث طموح بالتعاون مع شركة دولية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمكنت على مدار السنوات الست الماضية من تحقيق استقرار اقتصادى يُعزى إلى برنامج الإصلاح الحكومى، مشددا على أن هدف الحكومة هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.. التفاصيل من هنا





التعاون الدولي: الحوكمة والأفكار المبتكرة ساهما في دفع الشراكات الدولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة افتراضية، حول الحوكمة الرشيدة ودورها في التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. التفاصيل من هنا





عاجل .. حملات على مخابز التموين للتأكد من وزن الرغيف المدعم

أكد مديرى المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنهم يّسيرون يومياً حملات علي منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم الي مستحقية وأكدت أن الحملات تأتي تنفيذاَ لتوجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للاطمئنان علي السلع المقدمة للمواطن علي المنظومة التموينية وكذا الخبز ايضاً.. التفاصيل من هنا





وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع «البروتوكول المنظم».. التفاصيل من هنا





الإسكان تعتمد دليل تشغيل وحدة البيئة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة للصندوق.. التفاصيل من هنا





انخفاض قوي في قيمة عجز الميزان التجاري نهاية شهر ديسمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.28 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2020 مقابل 3.81 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 14.0 ٪.. التفاصيل من هنا



البنك المركزي يطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 7 مارس 2021 قواعد اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.. التفاصيل من هنا



