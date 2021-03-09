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كيفية تنظيف رخام المطبخ بسهولة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
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هناك الكثير من الطرق التي تتبعيها لتنظيف رخام المطبخ ولكن معظمها لا يجدي نفعا ويكلفك الكثير من المال والوقت وبذل المجهود، ومن هنا نعلم جيدا أن كل ست بيت ترغب في تنظيف رخام المطبخ بأقل تكلفة وباسرع وسيلة ممكنة، لذا إليك عزيزتي ست البيت الشاطرة، طريقة سهلة ومضمونة لتنظيف رخام المطبخ.

طريقة بسيطة لتنظيف رخام مطبخك 
احضري بيكربونات صودا (غير مكلف ومفعوله سحري)
احضري قطعة قماش قديمة
احضري مياه عادية.
ضعي قطعة القماش في الصودا
ابدأي بتنظيف الرخام، قبل أن نعمل على شطفه بالماء. 

ملحوظة
يُنصح بتنظيف الرخام بشكل دوري حتى لا تتسبب الأوساخ وبالبقع ببهتان لمعانه. 
احذري من استخدام الخل والليمون أو المواد الحمضية لتنظيف الرخام ﻷنه يسبب الحفر والخدوش.

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