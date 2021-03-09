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لرجيم صحي.. حضري ساندويش الجبن بهذه الطريقة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:10 م
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نقدم لك في السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لتحضير ساندويش جبن شهي ولذيذ يعمل على إنقاص الوزن ويجعلك تحصلين على الوزن المثالي المطلوب.
مقادير ساندويش الجبن لرجيم صحي
- التوست الاسمر : 4 شرائح
- الأفوكادو : 1 حبة (صغير الحجم / مقشر ومفروم شرائح)
- جبنة الحلوم : 6 شرائح (قليلة الدسم)
- الجرجير : ربع كوب
طريقة تحضير ساندويش الجبن
وزعي شرائح الأفوكادو والجبن في الخبز.
أضيفي الجرجير وقطعي الساندويش ويمكنك تحميصها وتقديمها فوراً أو بدون تحميص حسب الرغبة.
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