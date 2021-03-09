لرجيم صحي.. حضري ساندويش الجبن بهذه الطريقة

نقدم لك في السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لتحضير ساندويش جبن شهي ولذيذ يعمل على إنقاص الوزن ويجعلك تحصلين على الوزن المثالي المطلوب.





مقادير ساندويش الجبن لرجيم صحي

- التوست الاسمر : 4 شرائح

- الأفوكادو : 1 حبة (صغير الحجم / مقشر ومفروم شرائح)

- جبنة الحلوم : 6 شرائح (قليلة الدسم)

- الجرجير : ربع كوب





طريقة تحضير ساندويش الجبن

وزعي شرائح الأفوكادو والجبن في الخبز.

أضيفي الجرجير وقطعي الساندويش ويمكنك تحميصها وتقديمها فوراً أو بدون تحميص حسب الرغبة.