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خاص| شرط واحد يُقرب هيكتور كوبر من تدريب الزمالك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تردد إسم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني الأول الذي صعد لنهائيات كأس العالم 2018 فى روسيا بعد غياب اقترب من ال 30 عام على عدم دخول الفراعنة المونديال، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي اهتزت نتائج الفريق تحت قيادته مؤخرًا.

وعلم الفجر الرياضي من مصدر خاص أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول الشرط الوحيد الذي يضعه هو الإنفراد التام بكل قرارات كرة القدم من أجل الموافقة على قيادة أى فريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم الفجر الرياضي أن من قبل عندما تواصل الزمالك معه لتدريب الفريق رفض ذلك وأن كان سبب الرفض هو تغيير المدربين فى القلعة البيضاء وهو ما لا يُفضله المدرب الأرجنتيني السابق لمصر.

ويذكر أن هيكتور كوبر أحد أهم الأسماء فى عالم التدريب، بعدما قاد فريق فالنسيا وصعد به لنهائي دوري أبطال أوروبا وإنتر ميلان الإيطالي من قبل.

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