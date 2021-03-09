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أدعية دينية جديدة في انتظار عودة عمرو دياب من دبي لتسجيلها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أدعية دينية جديدة في انتظار عودة عمرو دياب من دبي لتسجيلها
يستعد الهضبة عمرو دياب، لتسجيل أدعية دينية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك لطرحهم خلال شهر رمضان المقبل.

في سياق آخر تصدرت أغنية "يا أنا يا لأ" للهضبة، المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق"أنغامي" في مصر بشهر فبراير.

وجاءت أغنية "شكرًا" في المركز الثالث،بينما أغنية"محسود" في المركز الخامس.

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وطرح دياب، منذ أيام الاعلان الدعائي لعطره وهو عبارة عن فيديو كليب على أنغام أغنية "وأنا معاك".

ويكون سعر عطر الهضبة هو150 دولار وبالمصري حوالي 2250 جنيه.

جدير بالذكر أن كليب "وانا معاك"، تم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، وهو من إخراج طارق العريان،أغنية "وانا معاك"، من تأليف خالد تاج الدين، توزيع عادل حقي، ألحان خالد عز

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